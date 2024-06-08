【新品未使用】ホワイトハウスコックスS3253 ミニ三つ折り財布

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商品詳細
新品未使用。楽天（フレームショップ）で購入したものの、一度も使用していません。素材:ブライドルレザー（牛革）カラー:ミッドナイト/バーガンディサイズ:CLOSE 10cm×8.5cm OPEN 10cm×23cm札入れ:1 カード入れ:3 小銭入れ:1 ポケット:2
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