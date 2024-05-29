レイメイ藤井 システム手帳 ダヴィンチ スタンダード 聖書

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一年前に新品で購入しましたが、手帳の使用頻度が減りましたので出品いたします。状態は目立った傷もなく良いと思います。写真に写ってる下敷き、クリアリフィルもお付けします。中古品につき、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。Amazon価格:6,494円（下敷き、リフィル除く）ブランド‎レイメイ藤井製品型番‎JDB3007B色‎ブラックカバー材質‎レザー材質‎レザーサイズ‎聖書穴数‎6製品サイズ‎18.8x11x2.21cm;190.51g手帳サイズ···その他サイズカラー···グリーン