レイメイ藤井 システム手帳 ダヴィンチ スタンダード 聖書

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商品詳細
一年前に新品で購入しましたが、手帳の使用頻度が減りましたので出品いたします。状態は目立った傷もなく良いと思います。写真に写ってる下敷き、クリアリフィルもお付けします。中古品につき、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。Amazon価格:6,494円（下敷き、リフィル除く）ブランドレイメイ藤井製品型番JDB3007B色ブラックカバー材質レザー材質レザーサイズ聖書穴数6製品サイズ18.8x11x2.21cm;190.51g手帳サイズ···その他サイズカラー···グリーン
http://narcologia.ru/goods/rouge511410.html
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