■特別出品■家宝！！　志村けん　ドリフターズ　ミュージアム展示サイン　豪華額！！

#志村けん#ドリフターズ※前回出品時はたくさんのいいね！をありがとうございました。お問合せご要望にお応えし再出品させていただきます。良識ある価格交渉にも応じて参りますので何卒宜しくお願い申し上げます。R4年8月13日追加追記⭐︎第二段と致しましてザ・ドリフターズの額縁をご用意しました。合わせてご確認ください！！⭐︎説明はいらないと思います。志村けんさんが残してくれた笑いは永遠です。老若男女全ての世代に愛されたKingOfComedy志村けんさん。未来永劫語り継がれるであろうその世界観を堪能できる至極の額を家宝にしてはいかがでしょうか？◎額サイズ 縦約70㎝ 横約92㎝◎サイン色紙はミュージアム展示品でした。額内にはその確認書を模倣し作成したゴールドプレートを。額縁裏には汚れぬようラミネート加工した確認書原本が付属します。完全1点ものとなります。出品を悩みましたが大切にしてくださる方にお譲りしたく存じます。申し訳ございませんが、当商品につきましては急な出品の取りやめ、また直売やその他で売り切れになる場合がございますので予めご了承下さい。■額縁は未展示品となりますが、制作段階からのスレ等がある場合がございます。またあくまで自宅（保管庫）保管品となっておりますのでご了承下さい。上記ご承諾頂ける方のみコメント、ご購入ください。ひやかしのコメント、神経質な方のコメントやご購入はお断り致します。※価格交渉は承っております。それでは宜しくお願い致します。



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