ハリウッドランチマーケット ベルト

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値下げしました★新品★★現行品★★未使用★ハリウッドランチマーケットのレザーベルトの定番★ギャリソンベルト★定価14,300円(税込)の品です。カラーBROWN幅3.8cm長さバックルの先から穴まで78cm～93cm34インチ素材...本革詳細は、画像にて確認願います。即購入OKです。他に何か不明な点、質問などありましたら遠慮なくコメントしてください。#聖林公司#ハリラン#BLUEBLUE#HTCよろしくお願いいたします。