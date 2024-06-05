anthrax Tシャツ

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック目立つピンホールやほつれはありません。あくまでも古着になりますので神経質な方はご遠慮下さい。NCNRでお願い致します,