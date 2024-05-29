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【雰囲気系!!】90s RUSH ヴィンテージ PRESTO ツアーTシャツ
商品番号 K38356367737
商品名

【雰囲気系!!】90s RUSH ヴィンテージ PRESTO ツアーTシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎ブランドRUSHPRESTO/ラッシュプレスト(おそらくHanesボディ)(1990's)⚫︎サイズ表記サイズ:不明(実寸サイズをご参照下さい。)肩幅52cm身幅54cm袖丈18cm着丈75.5cm※若干の誤差はご了承下さい。⚫︎カラーホワイト、白⚫︎素材コットン⚫︎生産国不明(おそらくMadeInUSA/アメリカ製)⚫︎ディテール裾シングルステッチ袖シングルステッチコピーライト1990ANTHEMENT⚫︎コメントプログレッシブ・ロックの先駆者\"RUSH\"のRRESTOツアーTシャツ。こちらは希少な90年代当時物。裾袖シングルステッチ。ボディはおそらくHanesで間違いないかと。ウサギが特徴的なグラフィックで、Counterpartsと並び、アートプリントTシャツとしても非常に人気の高い一品です。経年による着古された風合いも良く、既製品には表現できないヴィンテージTeeならではの雰囲気。海外でも非常に評価の高い一品です。是非この機会に。その他、映画TシャツやアートTシャツ、バンドTシャツなど随時出品しております→#daisuket⚫︎コンディション着用に支障はございませんが、フロントとバックに小穴が見られます。(※画像をご参照下さい。)雰囲気系の古着がお好きな方には非常におすすめの風合いです。ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。⚫︎備考・ネコポス発送になる為、日時等の指定はできません。(ポストに投函されます。)・年代や国によってサイズの概念が異なるので、必ず実寸サイズをご参照下さい。・よほどの事がない限り、お支払いから24時間以内に発送します！(仕事の関係で間に合わない場合はご了承ください。）・トラブル防止の為、必ずご購入前にプロフィール欄を一読下さいませ。・当方の出品するアイテムはデッドストックを除き全てホームクリーニング済みになります。#daisuke古着#daisukevintage#daisukespecial
http://narcologia.ru/goods/mobilehome239043.html
http://narcologia.ru/goods/update200395.html
http://narcologia.ru/goods/calling296150.html
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