メイソンマウント　直筆サインカード

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商品詳細
■商品詳細2021-22ToppsTHEOFFICIALTRADINGCARDSOFCHELSEAFCのメイソン・マウントの10枚限定直筆サインカードです。■状態カード状態は問題ありませんが、画像で良く確認して頂き、納得された方のみご購入お願いします（左上に白かけあり）。カードの性質上、初期傷等はご了承下さいませ。神経質な方、美品を求めている方はご遠慮下さい。■発送梱包し、迅速に発送させていただきます。
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