ヴィヴィアンウエストウッド ベルト オーブ レザー 型押し ブラック ゴールド

#元アパレル店員Kの小物一覧 はこちら○アイテムVivienneWestwood オーブビッグオーブヴィヴィアンウエストウッド ベルトブラック レザー 型押し デカロゴメンズレディースユニセックス男女兼用通勤通学ゴールド金具○サイズ全長約106cm（バックル含む）バックル約12cmベルト幅約3.5cm穴×9バックルトップから一番近い穴まで約74cm次にここから2.5cmずつ（94cmまで）○状態金具に多少の使用感はありますが目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご愛用いただけるかと思います◎○カラー黒 ブラック金 ゴールド○素材レザー 本革 ○付属品なし○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差また、革製品独自の小傷や一度人の手に渡っているものなので、古着にご理解がない方は購入をお控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)#元アパレル店員Kの小物一覧 はこちら管理番号K0723-5*4-154-378



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