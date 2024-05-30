プラネットハリウッド ビンテージキャップ

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ご覧いただきありがとうございます。USA製のPLANETHOLLYWOODLASVEGESのキャップです。90年台のデザインキャップです。古着着用もでき、男女問わず使えそうなデザインです。自宅保管してありました。新品で使用は一度もありません。素人保管なので、ご理解ある方でお願いします。カラー···ホワイト形···ベースボール#ビンテージキャップ#プラネットハリウッド#ラスベガス