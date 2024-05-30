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大西風雅くん ちびぬい
商品番号 C68292802312
商品名

大西風雅くん ちびぬい
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

関西ジャニーズJr.あけおめコンサート2021〜関ジュがギューっと大集合〜Lilかんさい大西風雅くんのちびぬいです。購入後すぐに暗所にて保管、新品未開封ですが袋の粘着部分が弱くなっております。素人保管になりますので神経質な方はご遠慮ください。発送の際はプチプチにくるんでメルカリ便にて発送させて頂きます。#ちびぬい#Lilかんさい#lilかんさい#関西ジャニーズJr#嶋﨑斗亜#西村拓哉#大西風雅#岡﨑彪太郎#當間琉巧
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