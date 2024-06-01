◆美品◆ アルマーニ ネクタイ ARMANI ストライプ ジャガード織 ブラック

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(^^)●●当店について●●当店は国認可の古物商免許を取得し、運営しております。取扱商品は全て鑑定士が真贋した正規のお品ですので、安心してご利用ください♪●●おまとめ割引●●当店のネクタイをまとめてご購入の場合、本数に応じてお値引き致します♪ご希望の場合、ご購入前にコメントからお知らせください。2点3%オフ3点5%オフ4点7%オフ5点以上10%オフ他にもブランドネクタイ沢山出品しております♪↓をタップ頂ければご覧頂けます。【#HCネクタイ】アルマーニのネクタイです。織り込まれた立体的な柄で高級感が御座います。●状態汚れなどなく綺麗なお品です。詳しくは画像をご参照ください。あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さいませ。●サイズ(約)大剣幅：9cm全長：155cm●素材シルク100%●付属品ネクタイ本体●購入場所ブランドオークション●管理番号622●発送について・発送はお支払いから1〜2日以内に発送させて頂きます。発送をお休みする場合はプロフィールに記載しますので、そちらをご確認くさい。・ネクタイは折り畳んでの発送となります。シワが気になる方は+500円で専用ケースにお入れして発送致しますので、ご購入前にお知らせください。#ネクタイ#スーツ#ビジネス#フォーマル#リクルート#シルク#絹#高級#ブランド#ハイブランド#ヴィンテージ#ビンテージ#レア#シルク#絹#結婚式#二次会#パーティー#パーティ#ホスト#パンク#ロック#イタリア#イタリア製#ブラック#黒#卒業式#入学式#入社式#謝恩会#成人式#ストライプ#レジメンタル#レジメンタルストライプ#ボーダー#ブラック#黒#ホワイト#水玉#ドット230904
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http://narcologia.ru/goods/update239495.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial811716.html
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