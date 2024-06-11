美品 ★VALENTINO★ 長財布 レザー スタッズ ホワイト ゴールド 箱付

No.00003【アイテム】長財布【ブランド】VALENTINOGARAVANI（ヴァレンティノガラヴァーニ）【素材】外側：レザー、内側：キャンバス【色】アイボリー、レッド、ゴールド【サイズ】約 縦19cm 横10cm マチ3.5cm【参考定価】約100,000円【仕様】開閉：昇降フック式、背面オープンポケット、カードスロット×12、札入れ×4、ファスナー式コイン入れ×1【付属品】箱、布袋【特徴】ゴールドカラーのロックスタッズ付き、アイボリーカラーのボディーで上品な長財布です内側は鮮やかなレッドカラーで、お財布を開けた時に一際目を引きます年齢、男女問わずお使いいただけるデザインです【状態】中古品ABランク：目立たない汚れや小傷などが見られる商品レザー部分に薄いスレ、金具部分にくすみはありますが、全体的にとても状態の良い商品です【購入元】スターバイヤーズオークション（真贋鑑定済み正規品）******************************他にもバッグ、財布、アクセサリーなど出品していますので是非ご覧ください#Mercato★Pecora#Mercato★Pecora財布



2023年最新】ヴァレンティノガラヴァーニ/長財布の人気アイテム - メルカリ



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