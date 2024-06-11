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激レア　90s NIKE キャップ　ストリート　ネイビー　ゴールド　ヴィンテージ
商品番号 V25461071918
商品名

激レア　90s NIKE キャップ　ストリート　ネイビー　ゴールド　ヴィンテージ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEのキャップになります！1990年代の現在高騰中の代物です！ネイビーのキャップにNIKEゴールドスウォッシュ、裏面は深緑の最高配色！シンプルなワンポイントの為、年齢層問わず幅広い方々にお楽しみ頂けます！そしてなんと言っても1番のポイントは新品のデッドストック品です！今後、ほぼ出回ることはない為、購入希望の方はお早めに！◆ブランドNIKE◆サイズフリーサイズ目立った傷、汚れは御座いませんが、あくまで中古品ですので神経質な方は購入をお控え下さい。#NIKE#キャップ#ストリート#スウォッシュ#デッドストック#ヴィンテージ
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