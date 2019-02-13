Porter ポーター　二つ折り財布　美品

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り1.2回ほどしか使用していないので汚れや傷はほぼありません。神経質な方はご遠慮ください。商品の発送は緩衝材を使用して送らせていただきます。
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http://narcologia.ru/goods/capitation903508.html
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