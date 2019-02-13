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Porter ポーター　二つ折り財布　美品
商品番号 R26885327187
商品名

Porter ポーター　二つ折り財布　美品
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り1.2回ほどしか使用していないので汚れや傷はほぼありません。神経質な方はご遠慮ください。商品の発送は緩衝材を使用して送らせていただきます。
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