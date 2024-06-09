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廃盤品funnyシルバー925ドロップハンドル
商品番号 U46012479028
商品名

廃盤品funnyシルバー925ドロップハンドル
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー　　ファニー廃盤品ですファニートライフォードコードバンウォレットに付けていた物です　ウォレットチェーンを使わなくなったので他の物にしましたので出品します　シルバー925funny刻印有り購入金額19800円これ以上の値下げは考えていませんので価値のわかる大切にしてくれる方ご購入お待ちしてます　即購入大歓迎です7.8枚目の写真は参考です
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