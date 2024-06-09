ラストクロップス　ブリスターm

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財布形···二つ折りカラー···グリーン素材···本革ご覧いただきありがとうございます。使用感はありますがほつれ、ファスナー破損等はありません。サイズ(約)ヨコ15.5cmタテ9cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。写真ご確認の上ご購入お願いいたします。