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ラストクロップス　ブリスターm
商品番号 X22473346468
商品名

ラストクロップス　ブリスターm
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 10,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···グリーン素材···本革ご覧いただきありがとうございます。使用感はありますがほつれ、ファスナー破損等はありません。サイズ(約)ヨコ15.5cmタテ9cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。写真ご確認の上ご購入お願いいたします。
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