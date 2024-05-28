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商品詳細
出品しているカバン・財布類はこちらからまとめてご覧いただけます→#morosanbags▶ArifCollection/PythonLeatherlongwallet/concho/whiteSAADの別ライン「アリフコレクション」のパイソンレザーロングウォレットシルバーコンチョ(直径約3.2cm)とパイソンレザーで迫力あるデザインです。アメカジやワークスタイルなどにマッチする長財布となります。・10枚目画像は使用の参考画像(デニムは付属しません)カラー：ホワイト ▶サイズ： １０cm×１９．５cm×マチ３cm ＊本体を計測、フラップ部は含まず全ておおよその採寸 誤差はご容赦ください▶写真で状態をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いいたします▶発送方法：らくらくメルカリ便(匿名配送)【サード 白 ホワイト アニマル サドルレザー 太陽神 ウォレットチェーン 蛇革 本革】【ユニセックス メンズ レディース クラッチ ウォレット スティングレイ クロコダイル クロムエクセル】 【こちらはレッドムーンやファニー、ＡLＺＵＮＩや革蛸、黒羽やKC’sなどが好きな方にもオススメです】【バイカー ルード モード デザイナーズ トラッド ストリート カジュアル ワーク アメカジ セレクト】
http://narcologia.ru/goods/rebellion265978.html
http://narcologia.ru/goods/injure14267.html
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Arif Collection (SAAD) パイソンレザーロングウォレット-
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SARD(エイ革)-
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サメ革/シャークレザー ロングウォレット/革財布｜ArifCollection ...
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