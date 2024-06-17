【WC05S】銀厚燻しウォレットチェーン　45cm ナスカン\u0026ハンドメイドSカン

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商品詳細
銀厚ウォレットチェーンカラー:シルバー仕様:レバーナスカン\u0026ハンドメイドSフック線径4mmチェーン:幅約15mm4面カット太喜平全長:約45cm素材:真鍮 銀厚メッキ仕上げ:燻し加工
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