ボッテガ・ヴェネタ ヘビ革 長財布

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本物のヘビ革を使ったボッテガ・ヴェネタの長財布です。各ブランドが動物保護の観点から今はフェイクレザーの販売になっていますが、この財布は今は手にはいらないヘビ革を使用したものになります。ずっと前に買ったのですが、自分の着るスーツの内ポケットに入らず、数回使ってからずっと眠ってしまっていました。素材...本革