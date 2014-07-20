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ボッテガ・ヴェネタ ヘビ革 長財布
商品番号 T33383133463
商品名

ボッテガ・ヴェネタ ヘビ革 長財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本物のヘビ革を使ったボッテガ・ヴェネタの長財布です。各ブランドが動物保護の観点から今はフェイクレザーの販売になっていますが、この財布は今は手にはいらないヘビ革を使用したものになります。ずっと前に買ったのですが、自分の着るスーツの内ポケットに入らず、数回使ってからずっと眠ってしまっていました。素材...本革
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