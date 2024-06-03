昭和レトロ★80年代★当時物CAMELPIAAEPSONF1Racing1989年レーシングドライバー中島悟直筆サイン色紙★ロータス101旧車ホンダ大きさ縦約２７センチ、横約２４センチです。1989年４月8日現役時代・F1ドライバー全盛期の中島悟直筆サイン★ComputerizedEPSONF1Racingオリジナル製品★８０年代・・・古き良き時代の・・・F1全盛期の中島悟直筆サイン★昭和レトロ★80年代★当時物CAMELPIAAEPSONF1Racing1989年レーシングドライバー中島悟直筆サイン色紙★ロータス101旧車ホンダファンの方現役当時物！コレクションにいかがでしょうか♪♪♪少々汚れ・擦れ等あります（画像参照）。中古扱いになります



EPSON F1 Racing 1989年 レーシング 中島悟 直筆サイン 色紙 ...



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