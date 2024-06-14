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ジミーチュウ　新品未使用品　超希少モデル　長財布　マルチカラースタッズ　レザー
商品番号 Y14837840386
商品名

ジミーチュウ　新品未使用品　超希少モデル　長財布　マルチカラースタッズ　レザー
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 6,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムJIMMYCHOOジミーチュウ　　　　　　　新品未使用品　希少モデル　スター　スタッズ　マルチスタッズ　レザーラウンドジップ　ファスナー　長財布　星　レディース　メンズ　ユニセックス　イタリア製　ブラック　黒ロングウォレット　○サイズタテ11cmヨコ20cmマチ2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態新品未使用の商品になります！あくまで自宅保管になりますので、ご了承下さい！画像で判断お願い致します！○カラーブラック黒○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品タイトルに記載がない限り本体のみとなります。大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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