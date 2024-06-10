LANVIN ランバン 総柄 ヨーロピアン シルク ネクタイ 下北沢 原宿

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商品詳細
『商品詳細』«コンディション»⇒B(状態良好)S:新品未使用,タグ付き,デッドストックA:使用感やダメージ感が少ない美品状態B:通常の古着位の使用感で状態良好C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態«サイズ詳細»全長:146cm剣先幅:9.5cm※着用感は当社独自基準による参考サイズです。※測定値の若干の誤差はご了承ください。«素材»⇒シルク100％«発送・送料について»⇒基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。⇒梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。20230730X
http://narcologia.ru/goods/Adder155975.html
http://narcologia.ru/goods/seamless626429.html
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