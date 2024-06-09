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《値下げ》NORDISK コーデュロイ　6パネルキャップ
商品番号 I52430117029
商品名

《値下げ》NORDISK コーデュロイ　6パネルキャップ
ブランド名 ノルディスク
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅保存です◎コーデュロイ素材、レトロな配色が可愛いく男女問わずお使いいただけるデザイン。なお発送は畳んで送ります、現時点での保管は畳んでないのでクセつかないと思いますが気になる方は到着後は詰め物をして整えてください。素材…コットン100%カラー…ネイビーサイズ…フリー(約頭回り52-64cm.つば6.5cm)//////1901年、デンマークにて創業したNordisk（ノルディスク）。世界的なアウトドア・ライフスタイルブランドだ。その製品は伝統的なスカンジナビア・デザインの伝統に深く根ざし、デザインはシンプル。最先端機能素材で作られている。アウトドア好きではなくとも、誰もが目にしたことのある白くまのモチーフがアイコン。そんな白くまの刺繍をフロントにデザインしたのがこのキャップ。使用した生地はクラシカルな雰囲気ただよう細畝のコーデュロイ。密度が高く、ハリのある質感は高級感もタップリ。#NORDISK#コーデュロイ#キャップ#美品
http://narcologia.ru/goods/stealth572176.html
http://narcologia.ru/goods/assessor675403.html
http://narcologia.ru/goods/response163042.html
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