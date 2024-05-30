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ブリティッシュグリーン　財布　未使用品　箱あり　ネイビー（ダークブルー）
商品番号 X92941401057
商品名

ブリティッシュグリーン　財布　未使用品　箱あり　ネイビー（ダークブルー）
ブランド名 ブリティッシュグリーン
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年にカタログギフトで取り寄せ後、使うのがもったいなくて箱に入れたまま棚で保管していました。最近はPayPayなどで決済することが多く、財布を持ち歩かないことが増えたため手放します。箱から開封はしましたが未使用品です。色は「ネイビー」です。写真だと黒に見えますが、実際の見た目は黒に近いダークブルーです。綺麗な状態だと思いますが、素人保管のため細かい傷等の指摘はご遠慮ください。現時点では値引きの対応予定はありません。財布形...二つ折りカラー...ブルー素材...本革
http://narcologia.ru/goods/browse770191.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate709577.html
http://narcologia.ru/goods/procurement482833.html
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