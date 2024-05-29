スマートウォッチ Bluetooth5.2 通話機能付き 1.87インチ大画面

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✳️心を込めて丁寧な発送をいたします✳️⚫新品未使用⚫匿名配送、送料無料⚫即購入大歓迎！⚫フォロー割あり！他にも出品しています❤#miwaの商品はこちら《商品説明》【進化版Bluetooth5.2スマートウォッチ＆Bluetooth通話機能付き】Bluetooth5.2搭載のスマートウォッチは安定性が飛躍的に向上され、高速なデータ伝送を実現します。スピーカー\u0026高性能マイクが内蔵され、携帯電話を出さなくても、通話することができます。専用アプリと接続するとスマートウォッチで直接に電話をかけたり、終了したりすることができます。また通話履歴を表示され、通話記録を保存することもできます。【1.87インチ超大画面＆文字盤を自由設定】より高精度な大画面で通知や文字を表示されます。本体の文字盤を搭載する以外、専用アプリ「Gloryfit」で多種類以上の文字盤をダウンロードでき、好きな写真も設定可能、アイドルなどの写真を文字盤の画面に変えることもできます。【着信通知＆メッセージ通知＆300mAh大容量バッテリー】このsmartwatchとスマホがペアリングし、電話、Line、SMSなどのソフト情報はバイブレーションで通知されます。満員電車の中、運動中や打ち合わせ中などスマホを取り出せない状況でも、大切なメッセージや電話を見逃しません。スマートウォッチは300mah大容量バッテリーを内蔵し、100％フル充電後、最大5日間使用できます。頻繁に充電する必要がなく、短期出張先でのバッテリー切れの心配も不要です。付属の磁気充電ケーブルをスマートウォッチの充電端子に接続すると充電開始となります。【多種類運動モード\u0026実用な機能満載】スポーツウォッチには、100種類以上の運動モードがあり、消費カロリー、運動データ、歩数計、活動量計、距離などを記録し、運動計画の達成に役立つ。さらにスマホ探し、ストップウォッチ、電卓、天気予報、座りがち注意など便利な機能が備えることもこのスマートウォッチの魅力です。【IP67生活防水\u0026腕上げ自動点灯】汗、雨、水しぶきにも大丈夫、日常生活の手洗いや洗顔の際にも取り外す必要ありません。腕上げ自動点灯機能はアプリで設定し手首を上げて回ると自動的に点灯します。$$458022521