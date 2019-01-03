購入後試着のみの新品同様です。非常にキレイな状態です。長さ108センチ幅3.5センチウエスト85センチから95センチ程まで対応可能です。（9/17訂正済）定価7万円程素材···スエードこちらは即購入頂けます。どうぞよろしくお願いいたします。#ベルルッテイ#ジョンロブ#ガジアーノ＆ガーリング#ジョージクレバリー#エドワードグリーン#チャーチ#jmweston#ジェーエムウエストン



JMウエストン ベルト ダークブラウン スエード 90センチ-



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