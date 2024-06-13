【断捨離特価】ブレイリオ コードバンシステム手帳

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10,000円セール実施中です。Brelioのシステム手帳になります。こちらで購入しましたが、使えきれず出品いたします。表面は細かな傷はありますが、きれいな方だと思います。中面にインク汚れなどあります。（画像最後の2枚参照）気になさらない方、どうぞ。購入の際は中古品とご理解の上、お願いいたします。素材 コードバンカラー ブラックリング径 20mmサイズ バイブルサイズ#手帳#システム手帳#Franklin#アシュフォード#ファイロファックス#本革#ブライドルレザー#コードバン#ダ・ヴィンチ#GANZO#万双#ワイルドスワンズ