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【断捨離特価】ブレイリオ コードバンシステム手帳
商品番号 X60647563058
商品名

【断捨離特価】ブレイリオ コードバンシステム手帳
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10,000円セール実施中です。Brelioのシステム手帳になります。こちらで購入しましたが、使えきれず出品いたします。表面は細かな傷はありますが、きれいな方だと思います。中面にインク汚れなどあります。（画像最後の2枚参照）気になさらない方、どうぞ。購入の際は中古品とご理解の上、お願いいたします。素材　　　コードバンカラー　　ブラックリング径　20mmサイズ　　バイブルサイズ#手帳#システム手帳#Franklin#アシュフォード#ファイロファックス#本革#ブライドルレザー#コードバン#ダ・ヴィンチ#GANZO#万双#ワイルドスワンズ
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