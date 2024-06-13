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supreme ウォーターピストル　tシャツ　スティッカー、シャワーキャップ付き
商品番号 D12196853999
商品名

supreme ウォーターピストル　tシャツ　スティッカー、シャワーキャップ付き
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✨オンラインで即完売した貴重なTシャツです。2021年に購入して部屋に飾っており、未使用ですが右した裾部分にシミのような汚れがあります。スティッカーとシャワーキャップ付きです。ご希望でしたらショッパーもお付けします。
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