ムータ　muta ムータマリン　ボアロゴカットソー

カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏ブランド：ムータマリン ムータ Tシャツサイズ：M 身幅45cm着丈65cm肩幅43袖丈21※素人採寸の為、誤差はご了承下さい。カラー：ブラック状態：目立った傷や汚れなどありません。ムータマリンのカットソーになります。ロゴがボアで可愛いです。これからの季節に活躍するかと思います。この機会にぜひお求めください。その他、質問などございましたらお気軽にお願いします(•◡•〟)



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