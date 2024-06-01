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シュプリーム カンゴール バミューダ ハット ハンチング ベレー帽
商品番号 W96458452845
商品名

シュプリーム カンゴール バミューダ ハット ハンチング ベレー帽
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シュプリームカンゴールバミューダハットハンチングベレー帽SupremeKangolBermuda504Hatカンゴールの代名詞の一つであり、タオル生地のような心地良い肌触りが人気のバミューダ素材のハンチングハットです。supremeオンラインにて購入しました。サイズ：L希少サイズカラー：ベージュ※被る時にタグが邪魔だった為、ハサミで切ってしまっている為、格安で出します。画像4枚目参照よろしくお願いします！ネコポス発送にて発送致します！
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