シュプリーム カンゴール バミューダ ハット ハンチング ベレー帽 ...

シュプリームカンゴールバミューダハットハンチングベレー帽SupremeKangolBermuda504Hatカンゴールの代名詞の一つであり、タオル生地のような心地良い肌触りが人気のバミューダ素材のハンチングハットです。supremeオンラインにて購入しました。サイズ：L希少サイズカラー：ベージュ※被る時にタグが邪魔だった為、ハサミで切ってしまっている為、格安で出します。画像4枚目参照よろしくお願いします！ネコポス発送にて発送致します！



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