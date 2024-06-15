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New era MILB St Lucle Mets セントルーシー メッツ
商品番号 M71856568044
商品名

New era MILB St Lucle Mets セントルーシー メッツ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラーはブラック、素材はコーデュロイ、アンダーバイザーはグレーでサイズは71/2です試着、使用はしていませんが海外正規店で購入し、クオリティーなど輸入品をご理解いただける方のみご検討ください59fiftyはサイズ調整できず、個体差があるのでサイズが合わないなどの返品はご遠慮ください型崩れ防止のためダンボールに入れて発送します非喫煙環境、ペットも飼っていません※クレジットカードもしくは1時間以内の決済が可能な方のみお取引させて頂きます値下げはしませんコーデュロイマイナーリーグニューヨークメッツ傘下
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