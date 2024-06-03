WIND AND SEA METAL CAP/BLACK

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数ある商品からご覧頂き有難うございます！WINDANDSEAonlineで購入しました！すり替え防止の為お受け取り後の返品は受け付けておりませんので、ご理解頂ける方のみご購入下さい。ご質問等ございましたら、お気軽にコメント頂ければと思います！また、前向きに検討頂いている中で、希望部分の写真追加も対応致しますのでコメント頂ければと思います！なお、購入申請ありに関してはここ最近取引中のトラブルが多発している為、申請ありにしております。常に携帯を見れる状況なので特に問題ない方に対しては即受理の対応をさせて頂いておりますのでご理解の程よろしくお願い申し上げます。保管環境につきましてはペットなし、完全禁煙世帯となりますので臭いなど問題ありません。【商品詳細】ブランド名：WINDANDSEA商品名:METALCAP/BLACK状態：新品・未使用・未開封付属品：なし※※重要※※在庫管理の関係上、配送時の白段ボールは捨てている事が多い為、基本的にこちらが用意した段ボールでお送りさせて頂きますのでこちらもご理解頂ける方のみご購入頂ければと思います。hiddenhiddennyhiddenppfsupremekithKITHNIKEHUMANMADEStussyステューシーSupremeシュプリームヒューマンメイドノースフェイスTNFカラー···ブラック