ロンハーマン RHC Rロゴ 名古屋店限定 キャップ 刺繍 キャンプ ゴルフ ...

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ロンハーマンRHCRロゴキャップ名古屋店限定で即完売した人気のキャップです。Rの立体のような刺繍がかわいいですカラーはオリーブになります。フリーサイズで調節可能。1度のみ着用。美品です。160センチ標準体型女子ですが、男性にもおすすめです！サイズは後ろで調節できるタイプになります。男女問わず着用して頂けます。カラーもこれからの時期にオススメです。#キャンプや#ゴルフウェアとしてもおすすめです！あくまでユーズドとしてのご理解をお願いします。