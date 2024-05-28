90s【ビキニタグ】レインスプーナー アロハシャツ トロピカル柄 ヴィンテージ

▼90’sヴィンテージビキニタグreynspoonerレインスプーナー半袖アロハシャツハワイアントロピカル柄Mプルオーバーシャツヴィンテージビンテージのアロハシャツです。夏の定番アイテムといえばアロハシャツ、中でもトロピカル柄はより夏らしさを感じさせてくれます！肌触りの良いコットン生地で涼しく着ていただけます。まだまだ暑い季節も続きそうな中、大活躍間違いなしのアイテムです。是非、この機会にいかがでしょうか！◆Brand/ブランド◆reynspooner/レインスプーナー〈Size/サイズ〉M＜上着＞肩幅：48cm（左右の肩口の縫い目～縫い目の長さを採寸）着丈：73cm（襟縫い目～裾先までの長さを採寸）袖丈：23cm（肩口の縫い目～袖先までの長さを採寸）身幅：60cm（左右の脇下～脇下間の長さを採寸）〈Condition/状態〉特にダメージもなく、きれいなお品です〈Detail/ディテール〉・プルオーバータイプ〈Material/素材〉コットン100％【Luxe】「Luxe/リュクス」とは、値段が高いものだけが贅沢なのではなく、素材や仕上がりに納得し、自分が本当に気に入ったものを手にすることこそが真のぜいたくであるという概念のことです。リュクスの場合はラグジュアリーよりも本物志向という意味合いが強くなります。長く付き合える一生モノを探されている方、そろそろ本物と呼べる逸品を手に入れられてみるのはいかがでしょうか。#Luxeの商品一覧#Luxeハワイアンシャツ袖丈...半袖柄・デザイン...その他季節感...夏



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