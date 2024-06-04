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美品　New Balance MR530 スニーカー　靴　ラン　ニューバランス
商品番号 X24557434057
商品名

美品　New Balance MR530 スニーカー　靴　ラン　ニューバランス
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます.*・゜即決大丈夫です♪✧︎商品説明✧︎❁定価︰¥11000❁商品名：美品　NewBalanceMR530スニーカー　靴　ランニング　ニューバランス❁カラー：グレー　シルバー❁サイズ26cm❁状態：まだお使いいただける比較的美品の状態ですが、used品の為細かい傷汚れや使用感ございます。元々ダメージ加工されている商品です。ご理解頂ける方のみお願いいたします。✨出品リスト→#orucan4545他にも多数出品しておりますので是非ご覧下さいませ♪5-8-8
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