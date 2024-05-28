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ヴィトン　キャップ　キャスケット・モノグラム　パステル
商品番号 U53095036180
商品名

ヴィトン　キャップ　キャスケット・モノグラム　パステル
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規店で購入しました。裏側に使用したくすみ汚れがあります。まだまだ使用可能です。
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