美品GOD SELECTION XXX　T-SHIRTS

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商品詳細
美品GODSELECTIONXXX T-SHIRTSになります。サイズはLです。コットン100%で仕上げた、肌馴染みが良いハイクオリティTシャツ。吸乾性に優れ、自然の光沢感のある生地を使用しています。タイトすぎず、オーバーすぎないフィット感のあるスタンダードなサイズ感は一枚での着用はもちろん、シャツなどの羽織物のインナーとしてもアクセントになります。ユニセックスで着用可能なのでペアルックやリンクコーデとしてもオススメです。定価15,400円サイズ肩幅 51cm着丈 71cm身幅 57cm袖丈 24cm袖丈···半袖
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