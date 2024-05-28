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美品GOD SELECTION XXX　T-SHIRTS
商品番号 F70494705750
商品名

美品GOD SELECTION XXX　T-SHIRTS
ブランド名 ゴッドセレクショントリプルエックス
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品GODSELECTIONXXX　T-SHIRTSになります。サイズはLです。コットン100%で仕上げた、肌馴染みが良いハイクオリティTシャツ。吸乾性に優れ、自然の光沢感のある生地を使用しています。タイトすぎず、オーバーすぎないフィット感のあるスタンダードなサイズ感は一枚での着用はもちろん、シャツなどの羽織物のインナーとしてもアクセントになります。ユニセックスで着用可能なのでペアルックやリンクコーデとしてもオススメです。定価15,400円サイズ肩幅　51cm着丈　71cm身幅　57cm袖丈　24cm袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/troupe866211.html
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