NIKE AirMAX2strongエアマックス2ストロング

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メインカラー···ブラック貴重12年製正規品NIKEAIRMAX2STRONGFORCE555104-010ナイキエアマックス2ストロングデビッドロビンソンG-DRAGON黒白26.5cm◆サイズ26.5◆平置きにて採寸、ショップ採寸ではありませんので多少の誤差はご理解下さい。◆付属品※箱はございません、本体のみとなります。◆コンディション中古品、画像通りのお品です。使用による履きじわ、両足ミッドソール部分に微細な日焼けがございます保管時に起こる汚れやスレが付着する恐れがございますので完璧を求められる方や気になられる方は入札をお控えください。元NBAスター選手、サンアントニオ・スパーズのデビッド・ロビンソンシグネチャーモデル！！G-DRAGONが着用して話題になった一足です！