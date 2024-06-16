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ドラえもん × ポーター 50周年 バンダナ　2枚セット
商品番号 T76857306838
商品名

ドラえもん × ポーター 50周年 バンダナ　2枚セット
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ドラえもん」の50周年を記念して製作されたポーターオリジナルのバンダナです。オレンジとネイビーの2枚セット。染色:抜染　(オーバープリントにはない柔らかな仕上がりが特徴で、使うほどに色が抜けビンテージのような独特の風合いをお楽しみいただくことができます)
http://narcologia.ru/goods/ambassador346106.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly208984.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi416347.html
ドラえもん × ポーター 50周年 バンダナ　2枚セット
ドラえもん × ポーター 50周年 バンダナ 2枚セット - バンダナ
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