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古伊万里 色絵 輪花皿 大明成化年製 30cm 輪花縁【k2361】
商品番号 A42408943334
商品名

古伊万里 色絵 輪花皿 大明成化年製 30cm 輪花縁【k2361】
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 5,355 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】径　30.5cm高さ　5.5cm縁に、直しのような箇所があります。#YUTORIの古伊万里----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
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