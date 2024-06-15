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- 古伊万里 色絵 輪花皿 大明成化年製 30cm 輪花縁【k2361】
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商品詳細
【サイズ】径 30.5cm高さ 5.5cm縁に、直しのような箇所があります。#YUTORIの古伊万里----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
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