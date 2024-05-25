クロコレザー PORTER×B印 YOSHIDA 鼎クロコダイル WALLET

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●ブランド:PORTER×B印YOSHIDA鼎●サイズ：縦幅9cm横幅11cm厚さ1cm●カラー:ブラック●付属品：なし●定価:74800円●その他、注意事項：スレ等ございますが目立ったダメージや汚れなどは見受けられません。ファスナーの動作はスムーズ、ホックもパチンと留まります。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。●商品詳細クロコダイル革を贅沢に使用した最高級ウォレット。ひとつのアイテムに異なる質感のレザーを使用したクラス感溢れるレザーコレクション、“鼎（カナエ）”。“鼎”とは中国古来の3本の脚を持つ鉄製の釜を転じて、三者が共存する様を表す言葉。その“鼎”から限定でお届けしているクロコダイルシリーズは、素材から縫製に至るまで、技術の粋を集約したまさに最高級と呼ぶに値するコレクションです。素材には、鱗の浮き出しや爬腫類特有の光沢を抑えたマットクロコダイルを採用。主にピッグレザーやナイロンが用いられることの多い内装にもカーフを配するなど、細部に至るまでこだわりの素材を使用しています。高級皮革製品には欠かすことのできない手入れの手軽さ、そして優れた耐久性も魅力。数ある別注商品のなかでも過去に類を見ないほどの厳選素材を贅沢に用いた、“鼎クロコダイル”。吉田カバンの伝統と職人技が織り成す最高傑作です。２つ折り財布クロコダイル黒ポーター