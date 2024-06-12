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良品　ルイヴィトン　ベルト　エピ　レザー　金具　ロゴ　ブラック
商品番号 A74063581585
商品名

良品　ルイヴィトン　ベルト　エピ　レザー　金具　ロゴ　ブラック
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨ご購入前に必ずプロフィールをご一読下さい✨⚠️値段交渉の際はご希望額をご提示ください⚠️☆アイテムLOUISVUITTONLVルイヴィトン　ベルト　☆サイズ全長99cm幅3cmベルト穴　5平置き実寸。着画はお断りいたします。☆状態バックル部分傷あり、使用感はありますが、まだまだ末長くお使いいただける品となっております♪箱・保存袋・ギャランティカード・他は撮影用の為、付属いたしません。☆カラー黒　ブラック　シルバー☆素材レザー☆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。☆配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/manufacture546741.html
http://narcologia.ru/goods/unusable495074.html
http://narcologia.ru/goods/encourage173072.html
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