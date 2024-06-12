良品　ルイヴィトン　ベルト　エピ　レザー　金具　ロゴ　ブラック

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✨ご購入前に必ずプロフィールをご一読下さい✨⚠️値段交渉の際はご希望額をご提示ください⚠️☆アイテムLOUISVUITTONLVルイヴィトン ベルト ☆サイズ全長99cm幅3cmベルト穴 5平置き実寸。着画はお断りいたします。☆状態バックル部分傷あり、使用感はありますが、まだまだ末長くお使いいただける品となっております♪箱・保存袋・ギャランティカード・他は撮影用の為、付属いたしません。☆カラー黒 ブラック シルバー☆素材レザー☆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。☆配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。