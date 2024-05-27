ポケモンカード　旧裏面　リザード

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商品詳細
ポケモンカード 旧裏面 リザード20年前以上のカードになります写真をご確認の上、ご購入ください画像追加はご遠慮なくコメントお願いいたしますすり替え防止の為、返品はご遠慮下さい喫煙者、ペットおりません
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