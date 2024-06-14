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LOUIS VUITTON タイガ オーガナイザー ドゥポッシュ
商品番号 B94890394394
商品名

LOUIS VUITTON タイガ オーガナイザー ドゥポッシュ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONタイガオーガナイザードゥポッシュカードケースです！主人が使用していたものですが、慎重したためこちらを出品させていただきます。【カラー】ノワール　ブラック　黒【素材】レザー【仕様】外側ポケット×1、内側ポケット×3、カード入れ×3【サイズ】縦7cm×横11.5cm×マチ1cm　素人採寸のため若干の誤差はご了承ください。写真の通り、使用していた上でのダメージや劣化が見受けられますがまだまだ綺麗です。ご理解の上でお使いいただける方がいらっしゃいましたらお譲りしたいと思います^^宜しくお願いいたします⭐︎
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