LOUIS VUITTON タイガ オーガナイザー ドゥポッシュ

LOUISVUITTONタイガオーガナイザードゥポッシュカードケースです！主人が使用していたものですが、慎重したためこちらを出品させていただきます。【カラー】ノワール ブラック 黒【素材】レザー【仕様】外側ポケット×1、内側ポケット×3、カード入れ×3【サイズ】縦7cm×横11.5cm×マチ1cm 素人採寸のため若干の誤差はご了承ください。写真の通り、使用していた上でのダメージや劣化が見受けられますがまだまだ綺麗です。ご理解の上でお使いいただける方がいらっしゃいましたらお譲りしたいと思います^^宜しくお願いいたします⭐︎



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