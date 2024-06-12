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ポールスミス　メンズ　二つ折り財布
商品番号 N41075627629
商品名

ポールスミス　メンズ　二つ折り財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 9,239 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミス正規店購入ショッパー・箱・カード等全て揃っています。使用回数は2-3回とほとんど使用しておらず中の汚れ等ございませんが、箱から出した状態でしたので表面に少し傷があります。画像でご確認ください。また、持ち手付き紙袋は破れなどございませんが綺麗に畳めず、シワがたくさん入っています。ボディ端のマルチストライプ柄のラインが印象的な二つ折り財布カジュアルな中に華やぎと貫録のある美しさを表現した商品です。商品番号:BPS272素材:羊革こちらの商品お値段交渉はご遠慮ください。一定期間売れなければこちらでお値下げしていく予定でございます。画像1枚目のもの全てで表示金額です。財布本体と箱、カード類のみのご購入は送料差額分300円お値引きさせていただきます。購入前にコメントください。#ポールスミス#財布#二つ折り財布#ブラック
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