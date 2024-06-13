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Chalayan SS19 オーバーサイズ 変形カットソー size48
商品番号 G24268568114
商品名

Chalayan SS19 オーバーサイズ 変形カットソー size48
ブランド名 チャラヤン
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···グレー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏ご覧いただきありがとうございます。チャラヤンのオーバーサイズ変形カットソーになります。SS19のモデルで、左肩からストールをかけたような変わったデザインです。詳細は下記になります。[ブランド]Chalayan[生産国]JAPAN[生地]COTTON100%[カラー]チャコールグレー系[サイズ表記]48[実寸]肩幅約62センチ、袖丈約18.5センチ、身幅約55.5センチ、着丈約76センチです。身幅は平置きで背面を計測しております。着丈は折り返し具合によって少し変わります。[状態](B-C)少し使用感はありますが目立つ傷や汚れはございません。状態の詳細は下記になります。(N)未使用品　新品　デッドストック(S)極美品(A)美品(B)多少の使用感はあるが目立つキズや汚れは無い(C)少しキズや汚れなどがある(D)キズや汚れがある(E)着用に支障をきたすダメージがあるその他ご不明点などありましたらご質問下さいませ。
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Chalayan SS19 オーバーサイズ 変形カットソー size48
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オーバーサイズ変形カットソー　M0882

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