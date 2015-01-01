ウエスタン　ホルスター　ガンベルト　革製

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商品詳細
2008年頃にアメ横の革製品専門店で購入しました。ベルトには細かくて美しい模様があります。部屋に飾って好きな銃を入れれば、かなりかっこいいと思います。長さは約110センチです。中古品となりますので、ノークレームノーリターンでお願い致します。
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