ディーゼル　ブラックゴールド　Tシャツ　5枚セット

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DIESEL BLACKGOLDTシャツ5枚セットクルーネック 3枚 （黒2枚、白1枚）サイズS肩幅40cm 身幅47cm 着丈72cmネイビー VネックサイズXS肩幅43cm 身幅47cm 着丈71cmラグランスリーブ無地黒色クルーネック身幅46cm 着丈66cm目立った汚れ等は見受けられませんので美品でまだまだ着ていただけると思います。程度は良好ですがあくまでも中古ですのでご理解いただけるかたのみの購入お願いいたします。