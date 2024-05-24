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ディーゼル　ブラックゴールド　Tシャツ　5枚セット
商品番号 V33773262080
商品名

ディーゼル　ブラックゴールド　Tシャツ　5枚セット
ブランド名 ディーゼルブラックゴールド
特別価格 税込 4,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIESEL　BLACKGOLDTシャツ5枚セットクルーネック　3枚　（黒2枚、白1枚）サイズS肩幅40cm　身幅47cm　着丈72cmネイビー　VネックサイズXS肩幅43cm　身幅47cm　着丈71cmラグランスリーブ無地黒色クルーネック身幅46cm　着丈66cm目立った汚れ等は見受けられませんので美品でまだまだ着ていただけると思います。程度は良好ですがあくまでも中古ですのでご理解いただけるかたのみの購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/secretarial57016.html
http://narcologia.ru/goods/traverse488626.html
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