Ｌサイズ KANJI LABEL TEE BLACK(ザ ブラックアイパッチ)

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ラッパーのJinDogg使用1回着て洗濯しました。サイズはＬです。詳しいサイズは、THEBLACKEYEPATCHのサイトをご覧下さい。未使用ではありません！洗濯したので、柔軟剤の香りがするかもです。宜しくお願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック