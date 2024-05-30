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Ｌサイズ KANJI LABEL TEE BLACK(ザ ブラックアイパッチ)
商品番号 Q80833629454
商品名

Ｌサイズ KANJI LABEL TEE BLACK(ザ ブラックアイパッチ)
ブランド名 ブラックアイパッチ
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラッパーのJinDogg使用1回着て洗濯しました。サイズはＬです。詳しいサイズは、THEBLACKEYEPATCHのサイトをご覧下さい。未使用ではありません！洗濯したので、柔軟剤の香りがするかもです。宜しくお願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック
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