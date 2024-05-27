黒炎の支配者 リザードンex UR

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商品詳細
黒炎の支配者リザードンexURパック開封後、写真を撮りスリーブに入れ暗所で保管しています。目立った傷は見当たらないですが素人管理の為ご了承ください。即購入OK。気になる所がありましたら気軽にご連絡ください。#リザードン#UR#黒炎の支配者#151#クレイバースト#スノーハザード#トリプレットビート#スカーレット#バイオレット#Vスターユニバース#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード
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